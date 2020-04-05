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'Evde kal Türkiye için çal' yarışması kazandırıyor

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde genel tedbirlerle beraber insani tedbirlerin de alınmasının ardından sosyal hayatı destekleyen etkinlikler internet üzerinden evlere ulaşmaya devam ediyor.

05.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:56
'Evde kal Türkiye için çal' yarışması kazandırıyor

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecinde genel tedbirlerle beraber  insani tedbirlerin de alınmasının ardından sosyal hayatı destekleyen etkinlikler internet üzerinden evlere ulaşmaya devam ediyor.  'Evdeki Kare' fotoğraf yarışmasına katılımların yoğun olmasının ardından Tuzla Belediyesi yeni bir uygulama daha başlattı. Sosyal medya üzerinden 'Evde kal Türkiye için çal' videoları paylaşanlar akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet kazanma şansı yakalıyor.

Tuzla Belediyesi'nin evde kalanlar ile başlattığı 'Evdeki Kare' fotoğraf yarışmasına katılanlar kitap ve kahve gibi hediyeler kazanıyor. 'Evdeki Kare'den sonra evde çekilen videolarla şarkı yarışması ise yeni bir etkinlik oldu. 'Evde kal Türkiye için çal' etkinliğine katılmak isteyenlerin #EvdeKalTürkiyeİçin Çal etiketi ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşması yeterli oluyor. Yarışmada birinci olan kişi akıllı telefon, ikinci dizüstü bilgisayar, üçüncü ise tablet kazanacak.'EVDEKİ KARE' YARIŞMASI İÇİN PAYLAŞILMASI YETERLİ

'Evdeki Kare' yarışması ile evlerden çekilen fotoğraflara eğlenceli görüntüler yansıdı. Yarışmada her gün üç kişi hijyen paketi kazanırken tebessüm ettiren fotoğraflar güzel bir etkileşim oluşturdu. Halen devam eden etkinliğe katılmak için #EvdekiKare etiketiyle sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşılması yeterli oluyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından başlatılan kitap kampanyası ile evlerinde kalarak mücadeleye destek olan vatandaşlara talebe göre kitap ve Türk kahvesi dağıtımı yapıldı. Bir anda katılımlarla büyüyen etkinliğe, ünlü yazar ve şairler kitap bağışlarıyla katılırken, elinde okunmuş kitapları olan vatandaşlar da kitap bağışı ve değişimi ile destek vererek paylaşma ruhunu bilgi edinme kampanyasına dönüştürdü.

Tuzla Belediyesi aldığı tedbirlerle çalışmalarını sahaya yayarken insan merkezli tedbirler ile kesintisiz hayatı desteklemeye devam etttiğini belirtti. 'Evde Kal' çağrılarıyla beraber evde kalanların eğitimlerine, işlerine ve sosyokültürel etkinliklerini idame ettirmelerine öncelik verdiğini, dayanışma duygusu ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin tüm gereksinimlerini karşıladığını duyuran Tuzla Belediyesi, psikolojik destek sürecini hayatı normal seyrinde tutma çalışmalarıyla desteklediğini de açıkladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız evlerinde güvendeyken biz sahada mücadelemize devam ediyoruz. Aynı zamanda hemşerilerimizin evlerinde daha iyi vakit geçirmesi için akıllı şehir tabanlı etkinliklerimizi tüm internet mecraları ile evlere taşımaya devam ediyoruz. Gençlerimizin evde kalarak destek vermesi bizi çok sevindiriyor. Ayrıca gençler etkinlikleri ile bizlere destek oluyor. Katılmak isteyen tüm müzikseverler bu etkinliğe iştirak edebilir" diyerek evde kal çağrısıyla beraber evlerde kalarak destek olan herkese teşekkürlerini iletti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Evde Kal, Türkiye, Çal, Güncel
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