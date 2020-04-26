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"Evde kal Türkiye/Kars" yazılı 2,20 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Kars'ta bir fırında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üzerine haşhaş ve çörek otuyla "Evde kal Türkiye/Kars" yazılarak hazırlanan 2,20 metrelik pide açık artırmayla satıldı.

26.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:54
Kars'ta bir fırında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üzerine haşhaş ve çörek otuyla "Evde kal Türkiye/Kars" yazılarak hazırlanan 2,20 metrelik pide açık artırmayla satıldı.
Fırın işletmecisi Mustafa Kaya, ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı pideyle hemşehrilerine "Evde kal" çağrısında bulundu.
Yaklaşık 14 kilogram ağırlığındaki hamuru kullanarak 2 metre 20 santimetre uzunluğunda pide açan Kaya ve fırın çalışanları, farkındalık oluşturmak amacıyla üzerine haşhaş ve çörek otuyla "Evde kal Türkiye/Kars" yazdı.
Mustafa Kaya, pişirilerek tezgaha bırakılan pideyi taliplileri çok olunca açık artırmaya çıkardı. Kars'ın plakası olan 36 liradan satışa sunulan pide 150 liradan alıcı buldu.
Kaya, Kovid-19 önlemlerine dikkati çekmek için böyle bir pide hazırladıklarını ifade ederek, "Ustalarla birlikte 2,20 metre uzunluğunda pide hazırladık. Üzerine 'Evde kal Türkiye/Kars' yazdık ve iş yerinin tezgahına koyduk. İlgi gören pideyi müşterilerimiz açık artırmayla aldı." dedi.
Pideyi satın alan Tayfun Boy da "Evde kal" yazan pideyi görünce dikkatini çektiğini ve komşularına da ikram etmek için satın aldığını ifade etti. ’Evde kal Türkiye/Kars’ yazılı 2,20 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Kars, Güncel , Haber
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