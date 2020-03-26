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"Evde kal" uyarılarına aldırmadan deniz kenarına akın ettiler

"Evde kal" uyarılarına aldırmadan deniz kenarına akın ettiler Sahilde 'Pes' dedirten görüntüler Tüm ülkeyi etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle, zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

26.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:30
"Evde kal" uyarılarına aldırmadan deniz kenarına akın ettiler
Sahilde 'Pes' dedirten görüntüler
ANTALYA - Tüm ülkeyi etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle, zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Antalya 'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar deniz kenarına akın etti.
Korona virüsünden korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılar birçok il ve ilçede sokakların boşalmasına neden olurken, Manavgat'ta sahildeki yoğunluk 'Pes' dedirtti.
Virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında mesire yerleri kapatılırken, Manavgat'ta yaşayan ve büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu çok sayıda insan Sorgun Boğaz mevkiine akın etti. Boğaz mevkiinde deniz sahilinde araçlar için park yeri kalmazken, insanlar sosyal mesafeyi korumaksızın eğlenip vakit geçiriyor. ’Evde kal’ uyarılarına aldırmadan deniz kenarına akın ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Genel

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"Evde kal" uyarılarına aldırmadan deniz kenarına akın ettiler

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