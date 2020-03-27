Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti

'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçıların kendilerini uyaran zabıtalara gösterdiği tepki pes dedirtti.

27.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti
'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçıların kendilerini uyaran zabıtalara gösterdiği tepki pes dedirtti. Sarıyer sahilinde balık tutan bir vatandaş, "Ben ne yapacağım evde? 2 gün, 3 gün, 4 gün evde kalıyorsun canın sıkılıyor, patlıyorsun sıkıntıdan. İnsanlar artık yan yana gelince 'Öhö' diyor, kaçmaya başlıyorlar" dedi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmalarına yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen Sarıyer Kireçburnu sahilinde balıkçılar olta atmaya devam etti. Zabıta ekipleri sahillerde kalabalığın önüne geçmek için balıkçılara uyarılarda bulundu. Ekipler, balık tutmak isteyen vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Sahilde bulunan balıkçılardan bir kısmı uyarıların ardından sahili terk ederken, bazı balıkçılar ise olta atmaya devam etti.

Uzun süre evde kalmaktan sıkıldığını ve deniz kenarında virüs bulaşmayacağını düşündüğü için balığa çıktığını söyleyen Kenan Harşitlioğlu, "Madem evde kal, ben evde kalacağım ne yapacağım evde? 2 gün, 3 gün, 4 gün evde kalıyorsun canın sıkılıyor, patlıyorsun sıkıntıdan. Ölmekten daha iyisi mi var. Böyle daha iyi, evde ölüyorsun bu sefer. Değişen bir şey yok ki. Kimden kaparsam kaparım ama evde de aynı şekilde. Dışarı çıkarım kaparım, işime gidip gelirken yine kaparım bunu kaptıktan sonra ben. Deniz kenarında nerede kapacaksın virüsü. Bu işin 1 metre mesafesi var. Benimle onun arasında 5 metre mesafe var. Nereden buluşacak bu virüs bana? Madem öyle komple yasak de, o zaman başımın üstünde yeri var. İnsanları bu kadar korkutmasınlar. İnsanlar artık yan yana gelince 'Öhö' diyor, kaçmaya başlıyorlar. Ne olacak kardeşim yani" dedi.

Uyarıları dinleyen evine gitti

Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin "sosyal mesafe" ve "evinize dönün" uyarılarını dinleyen bazı balıkçılar ise evlerine döndü. Balık tutanları tek tek uyaran ekipler, korona virüs kapsamında mesafenin korunmasını ve maske takılmasını istedi. Ekiplerin uyarılarına uyan bir balıkçı, "Uyarılara uymak mecburiyetindeyiz. Evde otur otur ne yapalım. İş yok, bir şey yok. Ama haklı devletimiz. Onlar da insanların sağlığını düşünüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: İzmir'de AVM'lere koronavirüs molası - Haber 15:24: Erzincan Belediye Başkanı Aksun, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşları ziyaret etti - Haber 15:22: Manisa otoparkları dezenfekte edildi - Haber 15:22: Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli - Haber 15:22: Kemer'de çöp temizliği - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber