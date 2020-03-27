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'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti

'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçıların kendilerini uyaran zabıtalara gösterdiği tepki pes dedirtti.

27.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:02
'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçıların kendilerini uyaran zabıtalara gösterdiği tepki pes dedirtti. Sarıyer sahilinde balık tutan bir vatandaş, "Ben ne yapacağım evde? 2 gün, 3 gün, 4 gün evde kalıyorsun canın sıkılıyor, patlıyorsun sıkıntıdan. İnsanlar artık yan yana gelince 'Öhö' diyor, kaçmaya başlıyorlar" dedi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmalarına yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen Sarıyer Kireçburnu sahilinde balıkçılar olta atmaya devam etti. Zabıta ekipleri sahillerde kalabalığın önüne geçmek için balıkçılara uyarılarda bulundu. Ekipler, balık tutmak isteyen vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Sahilde bulunan balıkçılardan bir kısmı uyarıların ardından sahili terk ederken, bazı balıkçılar ise olta atmaya devam etti.
Uzun süre evde kalmaktan sıkıldığını ve deniz kenarında virüs bulaşmayacağını düşündüğü için balığa çıktığını söyleyen Kenan Harşitlioğlu, "Madem evde kal, ben evde kalacağım ne yapacağım evde? 2 gün, 3 gün, 4 gün evde kalıyorsun canın sıkılıyor, patlıyorsun sıkıntıdan. Ölmekten daha iyisi mi var. Böyle daha iyi, evde ölüyorsun bu sefer. Değişen bir şey yok ki. Kimden kaparsam kaparım ama evde de aynı şekilde. Dışarı çıkarım kaparım, işime gidip gelirken yine kaparım bunu kaptıktan sonra ben. Deniz kenarında nerede kapacaksın virüsü. Bu işin 1 metre mesafesi var. Benimle onun arasında 5 metre mesafe var. Nereden buluşacak bu virüs bana? Madem öyle komple yasak de, o zaman başımın üstünde yeri var. İnsanları bu kadar korkutmasınlar. İnsanlar artık yan yana gelince 'Öhö' diyor, kaçmaya başlıyorlar. Ne olacak kardeşim yani" dedi.
UYARILARI DİNLEYEN EVİNE GİTTİ
Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin "sosyal mesafe" ve "evinize dönün" uyarılarını dinleyen bazı balıkçılar ise evlerine döndü. Balık tutanları tek tek uyaran ekipler, korona virüs kapsamında mesafenin korunmasını ve maske takılmasını istedi. Ekiplerin uyarılarına uyan bir balıkçı, "Uyarılara uymak mecburiyetindeyiz. Evde otur otur ne yapalım. İş yok, bir şey yok. Ama haklı devletimiz. Onlar da insanların sağlığını düşünüyor" diye konuştu.
(İHA) ’Evde kal’ uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, Zabıta, Güncel

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'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti

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