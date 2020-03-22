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'EVDE KAL' UYARILARINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİNE AKIN ETTİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal uyarılarına rağmen vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

22.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:19
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal uyarılarına rağmen vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Koronavirüsün yayılmaması için alınacak önlemlerin en başında 'sosyal mesafe' geliyor. Bu nedenle vatandaşlara sürekli 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Ancak bazı İstanbullular tüm uyarılara rağmen güneşli havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardı. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları, çimenlerde oturdukları ve köpeklerini gezdirdikleri görüldü. Kimi vatandaşlar ise güzel havada bisiklet ve scooter sürdü. YAŞLILAR DA YASAĞA ALDIRIŞ ETMİYOR
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Ancak Caddebostan Sahili'nde risk grubunda bulunan yaşlıların da yürüyüş yaptığı gözlendi. ’EVDE KAL’ UYARILARINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİNE AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

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'EVDE KAL' UYARILARINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİNE AKIN ETTİLER
Etiketler : Koronavirüs, Caddebostan, Güncel

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