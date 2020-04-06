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Evde kal, zinde kal

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha önce kadınlara ücretsiz olarak verdiği zumba ve pilates derslerinin bir benzerini dijital ortama taşıdı.

06.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:23
Evde kal, zinde kal
Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha önce kadınlara ücretsiz olarak verdiği zumba ve pilates derslerinin bir benzerini dijital ortama taşıdı.

Türkiye 'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının Bursa'da en az hasarla atlatılması için her türlü tedbiri alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Vefa Destek Grubu ile sokağa çıkma sınırlaması bulunan vatandaşların erzak, gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılarken, dijital uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle uzaktan eğitim sürecinin başlaması, ardından da kamu ve bazı özel sektörlerde de uzaktan çalışma uygulamasıyla birlikte evlerine hapsolan vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, online tiyatro, dijital ortamda bilgi yarışması ve hayvanat bahçesinin kameralarla online olarak evlere taşınmasının ardından sporu da evlere taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve 900'e yakın katılımcıyla yoğun ilgi gören kadınlara özel ücretsiz zumba -pilates derslerinin benzer bir uygulaması sanal aleme taşındı. Hocalarbütün vücudu çalıştıran 40 ayrı egzersiz hareketini kameraya kaydedip, internet ortamına aktardı. Bugüne kadar hiç spor yapmamış kişilerin bile kolaylıkla yapabileceği hareketler, uygulamalı olarak gösterilirken, her hareketin kaç tekrar ve kaç dakika yapılacağı gibi bilgiler de ekrana yansıtılıyor.

Sağlıklarını korumak için bir süre daha evde kalmak sorunda olan Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin bu online spor uygulamasıyla evlerindeki vakti daha da zinde geçirebilecekler. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sporla kalın, sağlıklı yaşayın' prensibiyle hayata geçirilen proje, 'genclikbursada' uzantılı tüm sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel
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