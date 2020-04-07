Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, bu günleri verimli geçirmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda evinde vakit geçiren bir anne kız, evlerinde reçel ve sirke gibi doğal ürünler yapmaya başladı. Büyük ilgi gören ürünler, Türkiye 'nin her şehrinden sipariş ediliyor.

SOSYAL MEDYADAN TANITTILAR

Bursa 'nın Kestel ilçesinin Kozluören köyünde yaşayan anne kız, koronavirüsten dolayı eve kapandı. 'Ne yapabiliriz' diye düşünen anne-kız, köylerinde yetiştirdikleri meyvelerle sirke ve reçel yapmaya başladı. Doğal ürünler yapan anne ve kız, bu yaptıkları ürünleri açtıkları sosyal medya hesaplarında tanıtarak, sipariş gelen vilayetlere kargoyla gönderiyor. Doğal ürünleri çok beğenilen anne ve kız, gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

11 ÇEŞİT REÇEL VE SİRKE YAPIYORLAR

Bu fikir Özlem Yılmaz'dan çıkarken, anne Cavide Güleç ise atalarından öğrendiği doğal yöntemlerle sirke ve reçelleri yaparak kızına da öğretiyor. Anne kız reçelleri 30 liradan satarken, sirkeleri ise 20 liradan satıyor. 11 çeşit reçel yapan kadınların ürünleri büyük rağbet görüyor. Ayrıca zeytinyağı ve nar çekirdeklerinden yaptıkları maskeyle kadınların ciltlerini güzelleştiriyorlar.

''HER ŞEHİRDEN SİPARİŞ GELİYOR''

Evde otururken böyle bir şey yapmanın akıllarına geldiğini ifade eden Özlem Yılmaz, "Fikir benden çıktı. Anneme söyledim, o da atalarından öğrendiği yöntemle yetiştirdiğimiz meyvelerden reçel ve sirke yapmaya başladı. Ben de öğrendim, birlikte yapıp sosyal medya hesaplarından satışa çıkarttık. Ürünlerimiz çok beğenildi. Her yerden sipariş geliyor. Kargoyla siparişleri gönderiyoruz. Reçelleri 30 liradan, sirkeleri ise 20 liradan satıyoruz" dedi.

BÜYÜKLERİN YÖNTEMLERİNİ UYGULADILAR

Anne Cavide Güleç ise, "Kızım böyle bir fikir ortaya attı. Ben de yapabiliriz dedim. Annem ve ninelerimden öğrendiğim yöntemle üretime başladık. Yaptığımız ürünler çok beğenildi. Biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA