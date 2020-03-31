Evde kalan babaların görüntüleri gülümsetti

Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar çektikleri videolarla bazen gülümsetiyor bazen de düşündürüyor. Evde kalan erkekler ellerinden geldiğince hanımlarına ev işlerinde destek oluyor.Korona virüs nedeniyle 'evde kalın' çağrısına kulak verenlerin evlerde çektikleri ilginç videolarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Evde kalan erkekler eşlerine de yardım ederek çocuklarıyla hoş vakitler geçiyor. Eline oklavayı alan babanın çoğuyla birlikte yufka açması gülümsetti. Videoda bir baba 'evde kalın' çağrısı yaparken, aile için buna uyulmasını istedi. Evde kalınan sürede ise süpürge, bulaşık ve benzeri işlere de yardımcı olduğunu söyledi.Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük beğeni topladı. - BURSA

Kaynak: İHA