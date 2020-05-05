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Evde kalan çocuklara hediye

Evde kalan çocuklara hediyeAĞRI'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:52
Evde kalan çocuklara hediye
AĞRI'da polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri, bu yıl koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla kutlanıyor. Ağrı il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile jandarma trafik ekipleri, 'Kanka Polis' kostümü giyerek koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmaları yasak olan çocuklara sürpriz yaparak çeşitli hediyeler verdi. Trafik ekipleri, çocuklara hediye ettikleri düdükleri ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çalmalarını istedi.
Güvenlik Kuvvetlerinin hediye verdiği bazı çocuklar ise, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kendi hazırladıkları resimleri polis ekiplerine hediye etti. Evde kalan çocuklara hediye

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Haftası, Jandarma, Polis, Ağrı, Güncel, Haber

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