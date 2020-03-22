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Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Adile Teyze Kreşi okul öncesi öğretmeni Cemre Kurşun, virüs salgını riski nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan anne-babalara, 3-6 yaş grubundaki çocuklarıyla nasıl vakit geçirebilecekleri konusunda önerilerde bulundu.

22.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:52
Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Adile Teyze Kreşi okul öncesi öğretmeni Cemre Kurşun, virüs salgını riski nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan anne-babalara, 3-6 yaş grubundaki çocuklarıyla nasıl vakit geçirebilecekleri konusunda önerilerde bulundu.

Anne-babaların, çocuklarıyla evde oldukları bu süreci en iyi şekilde değerlendirebileceklerini belirten Kurşun, "Bu süreci erken çocukluk dönemindeki çocuklarınızın motor gelişim ve bilişim gelişimini destekleyecek etkinliklerle geçirebilirsiniz" dedi. Evde çocuklarla oynanabilecek çok sayıda oyun bulunduğunu vurgulayan Cemre Kurşun, ev içi oyun önerilerinden bazılarını şöyle sıraladı; "Çorap çekmecesinde bulunan çorapları eşleştirebilirsiniz. Kırmızı ve yeşil mercimeği karıştırıp sonrasında renklerine göre ayırabilirsiniz. Pet şişeye nohut, fasulye, pirinç ve benzeri baklagilleri doldurarak kendi markanızı oluşturabilirsiniz. Mıknatısla evde gezerek nelerin mıknatısa yapıştığını çocuğunuzla birlikte inceleyebilirsiniz. Gözlerini kapatarak verdiğiniz herhangi nesnenin ne olduğu üzerine konuşabilirsiniz. Bir tepsiye tuz dökerek üzerine şekiller çizebilirsiniz. Birlikte mutfağa girerek kurabiye, kek tarzı yiyecekler yapabilirsiniz. Online müze ve kütüphanelerden faydalanabilirsiniz. Evdeki atık malzemelerden ya da okul malzemelerinden faydalanarak basit oyuncaklar yapabilirsiniz. Çocuk dergilerini takip edebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler hakkında çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz."

Çocuklar için videolar yayınlanmaya devam edecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin virüs dolayısıyla evde olan çocuklar ve ebeveynlerine yönelik videoları önümüzdeki günlerde devam edecek. Çocuklar bu videoları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyebilecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarında önümüzdeki günlerde farklı oyunlar ve oyuncak yapımları da takip edilebilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anne, Güncel

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