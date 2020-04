Evde kalan engellilerden spor etkinliği

TOKAT'ın Zile ilçesinde koronavirüsü salgını sonrası evde kal çağrısına uyan 30 engelli, internet üzerinden kendi aralarında görüntülü spor etkinliği düzenliyor.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan tarafından organize edilen spor etkinliği kapsamında koronavirüs salgını sonrası evde kalan 30 engelli, internet üzerinden kendi aralarında yaptıkları günlük spor çalışmaları paylaşıyor.

Evde kalarak bu zor süreci her birlikte atlatacağımızı belirten Dernek Başkanı Halil İçcan, "Özel kardeşlerimiz ve aileleri ile birlikte whatsapp grubu kurduk. Evden çıkmadığımız bu günlerde bir değişiklik yapalım dedik. Çocuklar da iyi vakit geçirsin diye spor etkinliği yaptık. Her gün herkes evinde spor yapıyor. Spor videolarını grupta paylaşıyoruz. Devamında fıkra anlatmaya başlayacağız. Engelli kardeşlerimizi hem şenlendiriyoruz hem de spor yaptırmış oluyoruz. Evlerinde oturup hiçbir şey yapmadan durmamış oluyorlar. İlk başlarda 10 kişiyle başladık. Her gün gören değişik sporlarla katılmaya başladı ve 30 kişiye ulaştık. Sporu, engel duruma göre oturduğu yerde yapanlar oluyor. Bu zor günlerde biz engelli aileleri, engelli kardeşlerimiz evimizde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Devletimizin söylemiş olduğu evde kal çağrısını dinliyoruz. Devletimiz sağ olsun bizim için her türlü tedbiri alıyor. Bizler de evimizde kalarak bu zor süreçleri inşallah hep birlikte aşmayı diliyoruz. Herkes evde kalsın, bu zor süreci hep birlikte atlatalım" diye konuştu.