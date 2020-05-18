Evde kalan gençlere antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlere, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı.

Evde kalan gençlere antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı
18.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:28
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlere, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı.
Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki bir sitede yaşayan gençlere yönelik sosyal mesafe kurallarına uyarak spor aktivitesi gerçekleştirdi.
Anne ve babalar ile çocukların da katıldığı etkinlikte, antrenörlerin müzik eşliğinde yaptığı spor hareketlerini tekrarlayan gençler, renkli bir gün geçirdi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Ortahisar ilçesindeki bir sitede antrenörler nezaretinde gençlere yönelik aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, "Çok neşeli ve güzel bir çalışma oldu. Her yaş grubundan katılımla gerçekleşen egzersiz sonrasında herkese Türk bayrağı dağıtarak hoş bir atmosfer oluşturduk." dedi.
Kurt, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında online spor yarışmaları düzenlediklerini ifade ederek, sonuçların yarın sosyal medya hesaplarından açıklanacağını, dereceye giren 3 sporcuya da çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut’u işaret etti Spor
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
BB Erzurumspor’da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı Spor
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Spor
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Spor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın peşinde Spor
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Spor
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin’e yıllık 1 milyon euro önerecek Spor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Brezilyalı futbolcu Tavares’ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Spor
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Haberler››Spor››Evde kalan gençlere antrenörler eşliğinde spor yaptırıldı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:28: Erzurumspor'da hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi taburcu edildi - Spor 22:27: Milli eskrim sporcularından 19 Mayıs mesajı - Spor 22:06: BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı - Spor 22:04: İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı! - Spor 22:00: Erzurumspor'da 11 kişinin ikinci korona virüs testi negatif çıktı - Spor 21:56: İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı - Spor 21:53: Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı - Magazin 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler