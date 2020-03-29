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Evde kalan halk ozanı, bu kez eşi için çalıp, söyledi

ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini eve kapatan Mahigül (66)- Fuat Çerkezoğlu (70) çiftinin günü sazlı, sözlü geçiyor.

29.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:42
Evde kalan halk ozanı, bu kez eşi için çalıp, söyledi

ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini eve kapatan Mahigül (66)- Fuat Çerkezoğlu (70) çiftinin günü sazlı, sözlü geçiyor. Aşıklık geleneğinin günümüzdeki önemli isimlerinden olan Fuat Çerkezoğlu, bu kez eşi için sazın teline vurup, türkü söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesinin Hilalkent Semti'nde oturan Mahigül-Fuat Çerkezoğlu çifti, dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu ve yetkililerin 'Evde kalın' çağrısına uydukları için kimseyle görüşmüyor. Üç kızı ve bir oğulları evlenip ayrılınca evde yalnız yaşayan Çerkezoğlu çifti, günlerini müzik yaparak geçiriyor. Ev hanımı Mahigül Çerkezoğlu (66), kahveleri hazırlayıp getirirken Fuat Çerkezoğlu da hayatının 54 yılını birlikte geçirdiği sazını eline alıp teline vuruyor.

Yıllardır topluluklar önünde çalıp söyleyen Çerkezoğlu, bu kez eşi için çaldı. Fuat Çerkezoğlu, "Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüsle mücadelede büyüklerimizin tüm dediklerini harfiyen uyguluyoruz. Çünkü bu virüs gözle görülen bir şey değil. Bizim gibi 65 yaş üstü kişiler için çok tehlikeli. Ben de yılların bir halk ozanı olarak diyorum ki; yaşlı genç fark etmez, herkes evde kalsın" diye konuştu.

Koronavirüse bir de şiir yazan Fuat Çerkezoğlu, evde kalmanın kendisi için çok iyi olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, "Evde zamanım çok olduğu için çıkarmayı düşündüğüm kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Hatta bizi eve kapatıp, kendisi dünyayı gezen koronavirüse de bir türkü yazdım. Evde sıkıldığımızda hanım kahve yapıyor, ben de sazımın teline vuruyorum. Konserleri ve ozan arkadaşlarımla birlikte olmayı çok özledim. İnşallah bu hastalık tez zamanda defolur gider ve herkes yaşantısına geri döner. Ama bunu başarmak için uzmanların dediklerini yapmak zorundayız" dedi.

KORONA VİRÜSÜ MAZLUMA DEYME

Fuat Çerkezoğlu'nun yazdığı şiirin dizeleri şöyle:

Korona teftişte dünya turunda/ Başını kuma sokanları affetmez/ Kan dökenler hesap vermek zorunda/ Elleri kan kokanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez.

Virüsün bir adi mazlumun ahı/ Tahtında yok eder kıralı şahı/ Yaradan gönderdi vallahi billahi/ Hakka karşı çıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Zulüm etti kendi vatandaşına/ Bomba yağdı toprağına taşına/ Fakirlerin evlerini başına/ Top tüfekle yıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Süper güçler adalet var hanginizde/ İnsanlık merhamet zerre yok sizde/ Mülteciler boğulurken denizde/ Film gibi bakanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez,

Dünya iyi tanır namerdi merdi/ Namert fırsat bulsa merdi yiyerdi/ Sade silah satmak batının derdi/ Hak hukuktan bakanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Türklerde kutsaldır gelenek töre/ Sürgünlere çadır kurdu her yere/ Sınırda aç susuz mültecilere/ Gerçek kurşun sıkanları affetmez/ Katillere hesap sormadan gitmez.

Ruhları canavar görünüş insan/ Petrol aşkına kan döktüler kan/ Irak Suriye'yi ettiler mesken/

Orda yatıp kalkanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez

Çerkezoğlu hiç oldu mu haberin/ Doğu Türkistan'ın yarası derin/ Hürriyet sevdası çeken Türklerin/ Canlarını yakanları affetmez/ Katillerden hesap sormadan gitmez


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yakutiye, Güncel

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