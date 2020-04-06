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Evde kalan vatandaşlara davul zurnalı moral

Malatya'da davulcu ve zurnacıdan oluşan ekip, korona virüs (Kovit-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan yaş grubuna moral vermek için sokak sokak gezerek 'Evde kal' çağrısı yaptı.

06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:20
Evde kalan vatandaşlara davul zurnalı moral
Malatya 'da davulcu ve zurnacıdan oluşan ekip, korona virüs (Kovit-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan yaş grubuna moral vermek için sokak sokak gezerek 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını önlemleri kapsamında dışarı çıkmayan vatandaşları unutmayan düğün çalgıcıları sanatlarını konuşturarak insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Bazı vatandaşların alkışla, bazılarının ise para atarak teşekkür ettiği ikili, mesaj vermeyi de ihmal etmiyor. 'Evde kal, evde hayat var' diyerek güzel günlerin yakın olduğuna işaret eden sıra dışı ikili boş sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Yaşam
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