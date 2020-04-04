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Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı

Denizli'de yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, mahalle muhtarına sıkıldıklarını söyledi. Buradan yola çıkan 3 mahalle muhtarı, bir kamyonetin kasasındaki müzisyenlerle sokak sokak dolaşıp insanları eğlendirdi.

04.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:14

Denizli 'deki 3 mahalle muhtarı, koronavirüs yüzünden evlerinden çıkamayıp sıkılan vatandaşları eğlendirebilecek bir fikir buldu. Bir araç kasasında yerlerini alan müzisyenler, davul ve zurna çalarak sokak sokak gezdi, evlerindeki vatandaşlar da camlardan bu eğlenceye katıldı.

ARACA 'EVDE KAL PAMUKKALE' PANKARTI ASILDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Zeytinköy Mahallesi, Zümrüt Mahallesi ve Gökpınar Mahallesi muhtarları Denizli Valiliği ve Pamukkale Kaymakamlığı'ndan özel izin aldı. Dünyada yaklaşık bir milyon insana enfekte olan ve 60 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal' çağrılarına uyan vatandaşların canları sıkılmaması için ilginç bir yöntem geliştirdi. Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların morallerini yükseltmek isteyen muhtarlar bir aracın kasasında müzisyenlerle sokak sokak gezdiler. Her sokaktan geçen aracın kasasına asılan 'Evde Kal Pamukkale' pankartı ise dikkat çekti.

VATANDAŞLAR DA OYNADI

Davul ve zurna sesi duyan vatandaşların meraklı gözlerle balkon ve pencerelere çıkmaları ise gözlerden kaçmadı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan vatandaşlar kısa süren şaşkınlığın ardından alkış ile ritim tutarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar balkonlarda oynarken kimi vatandaşlar ise sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak muhtarlarla oynadılar.

FİKİR, CANI SIKILAN YAŞLI VATANDAŞTAN ÇIKTI

Mahalledeki bir yaşlı vatandaşın canının sıkılmasını muhtara iletmesi üzerine etkinliği başladığını belirten Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, "Bu etkinliğin amacı evde kalan yaşlılarımızla gençlerimizi eğlendirmek bir nebze olsun mutlu etmek. Geçtiğimiz günlerde Pamukkale İlçe Kaymakamlığı'nın 65 yaş üstü kişiler için çalışması vardı. Çalışmalarını gezdik. 65 yaşında bir amcamız, 'Çok sıkılıyorum ne yapacağız?' diye sordu. Biz de böyle bir karar aldık. Şu anda yaşlılarımız eğlensin diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

ORGANİZASYON BAŞARILI BULUNDU

Etkinliğin çok başarılı olduğunun altını çizen Yasin Toker, "Bu yapmış olduğu etkinlikten dolayı Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan beye çok teşekkür ederiz. Bizler evlerimizde otururken bu şekilde etkinliğin düzenlenmesi hem büyükler hem çocuklar için gayet başarılı bir organizasyon olmuş. Herkese çok teşekkür ederiz. Türk halkının evde kalmaları için bir müddet daha sabırlı ve iradeli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel

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Denizli'de vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
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