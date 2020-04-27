Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği

Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteğiMERSİN'de müzik yayını yapan Mezitli Belediyesi'ne ait araçlar sokak sokak gezerek vatandaşlar için kısa da olsa eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı.

27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:39
Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği
MERSİN'de müzik yayını yapan Mezitli Belediyesi'ne ait araçlar sokak sokak gezerek vatandaşlar için kısa da olsa eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı.
Yaklaşık 4 saat boyunca zaman zaman site içerilerine de giren araçların yaydığı ezgilere vatandaşlar da cam ve balkonlarından tempo tutarak ve bayrak açarak eşlik etti. Çocuklar ise site içerisine kadar giren araçların yanına kadar gelerek ilginç dans figürleri sergiledi. Belediye çalışanları çocuklara Mezitli Belediyesi tarafından özel olarak bastırılmış olan kitaplardan dağıttı.
Araçlara yerleştirilen ses düzeni sayesinde oldukça geniş alanlardan duyulan müzik ziyafeti havanın da güzel olması ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar alkış tutarak, ıslık çalarak aracın sitelerinin içerisine kadar girmesini ya da binalarının önünde vakit geçirmelerini istedi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan müzikli geziye bildirim gönderilerek, 'Bizim sokağa da gelin' çağrısı yapıldı.
Mezitli Belediyesi olarak zorunlu evlerinde kalmak durumunda kalan vatandaşlara her hizmeti götürmeye çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Hijyen paketi, gıda paketi, gazete gibi dağıtımlarımız kriz merkezimiz aracılığı ile devam ediyor. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kadar morale de ihtiyaçları olduğunu görerek böyle bir uygulama başlattık. Her gün akşam saatlerinde sokağa çıkan araçlarımız evlerinde zorunlu olarak kalan vatandaşlara hoş bir anı, birkaç dakikalık da olsa güzel bir müzik dinletme keyfi yaşatıyor. Karşılaştığımız çocuklara küçük sürprizler yapıyoruz' dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda Mezitli'nin şanslı ilçelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, 'Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız çağdaş ve aydınlık yönleri ile virüse karşı mücadelenin nasıl yapılacağını iyi bilerek görevlilere destek oluyor. Bu korona belasını en kısa sürede en az etkilenmiş olarak kapatmayı umuyoruz. Bu esnada da elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken yanlarında olduğumuzu da göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı virüsün pençesine teslim etmemek için kararlıyız. Biz kazanacağız' diye konuştu. Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Mezitli, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››Evde kalan vatandaşlara müzikli moral desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Edirne'de asayiş - Haber 15:55: Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:55: Virüse karşı müzikli moral desteği - Haber 15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi