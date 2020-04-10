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Evde Kalan Yaşlı Kadının Belediyeden İsteği Şaşırttı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasak! Evde tek başına kalan yaşlıların ilginç istekleri de olmuyor değil.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Evde Kalan Yaşlı Kadının Belediyeden İsteği Şaşırttı
Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasak! Evde tek başına kalan yaşlıların ilginç istekleri de olmuyor değil. 75 yaşındaki Gülsüm Kartal , isteği ile belediye çalışanlarını şok etti.

Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin sokağa adım atması yasak. Bu zorlu süreç yaşlılar için daha da zor. Özellikle kimsesi olmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılaması güç. Belediyeler bu noktada önem kazanıyor. Vatandaşların isteklerini karşılıyorlar ancak arada ilginç istekler de oluyor. Bursa 'da yaşanan olay bunlardan biri.

Evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 yardım hattı arayarak, alışverişe gidemediğini, evde de tek başına canının sıkıldığını ve muhabbet kuşu istediğini söyledi. İstek karşısında şaşıran belediye ekipleri kafesiyle birlikte aldıkları muhabbet kuşunu erzak kolisiyle birlikte evine götürüp teslim etti. Yaşlı kadın sevincini gizleyemedi ve "Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum." dedi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Kartal, Bursa, Teknoloji
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