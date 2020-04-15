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Evde kalan yaşlıların doğum günü kutlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların doğum günlerini kutlamaya devam ediyor.

15.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
Evde kalan yaşlıların doğum günü kutlandı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların doğum günlerini kutlamaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında alınan tedbirler ile 65 yaş üstü vatandaşları evlerine kadar ihtiyaçlarını götürmeye devam ediyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında olan ailelere ziyaretlerde bulunan ekipler, doğum günü olan vatandaşlarında doğum günlerini kutlamaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, doğum günü olan her bir bireye bir pasta birde mektup göndererek, "Doğum günün kutlu olsun. Senin ile birlikte olamasak bile her zaman aklımızdasın. Bizim için değerli ve önemlisiniz. O yüzden sen evde kal, biz seni unutmayız" dedi. Doğum günü pastası alan yaşlılar ise Başkan Özlü'nün jestinden dolayı mutlu olduklarını dile getrdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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