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Evde kalanlar için erkeklere kombin önerisi

Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinin çıkarılmasını ve daha resmi giyinilmesini öneriyor.

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Evde kalanlar için erkeklere kombin önerisi

Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinin çıkarılmasını ve daha resmi giyinilmesini öneriyor. Altınyıldız Classics, evde çalışan erkekler için gün boyu hareket özgürlüğü sunan kombinlerini duyurdu.

Çoğu insanın evden çalıştığı bu günlerde uzmanlar da hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için her sabah ev kıyafetlerini bırakıp giyinmenin ruh halini güçlendirdiği gibi psikolojik olarak da işe hazırladığını söylüyor. Resmi giyinmek gerekmeden, sadece çalışma havasına girmek için bile, uyku ve dinlenme ile bağlantılı görünen pijamalardan kurtulup rahat bir pantolon ve gömlek giymek işe yarıyor. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, bu süreçte esneklik ve rahatlığıyla ön plana çıkan ve hareket özgürlüğü sunan 360 derece pantolonları, şıklık ve rahatlığı bir arada sunduğunu duyurdu.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor. Şekli bozulmadığı için çok uzun süre kullanılabilen bu ürünler diz izi de yapmıyor. Ofis ortamının ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri gömlekler de erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Markamızın 360 derece gömlekleri, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor. Ürünlere web sitesinden ve Altınyıldız Classics mobil uygulamasından ulaşılabiliyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Altınyıldız, Sabah, Güncel
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