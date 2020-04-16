Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Evde kalanlar için şarkı söylüyorlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalanlar için hafta içi her gün konser veriyor.

16.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:42
Evde kalanlar için şarkı söylüyorlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalanlar için hafta içi her gün konser veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk halk ve Türk sanat müziği sanatçılarının yanı sıra Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile Büyükşehir Belediye Bandosu "evde kal müziksiz kalma" sloganıyla sevilen eserleri vatandaşlar için seslendiriyor.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının verdiği mini konserler, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ayrıca çocuklar için de "çocuk saati" programıyla çocuk şarkıları söyleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› kultur-sanat ››Evde kalanlar için şarkı söylüyorlar - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

10:34: Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü - Haberler 10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 10:30: Yasaklara uymadılar 44 bin lira ceza yediler - Haberler 10:29: Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile video konferans yoluyla görüştü. - Haberler 10:23: Yangın çıkan depodaki otomobil ve motosiklet hurdaya döndü - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:21: Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı - Haberler 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı