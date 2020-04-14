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Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

ANKARA'da oturan müzisyen Burhan Gülalan (52) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan komşularına evinin balkonunda her gün konser veriyor.

14.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:32
Evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

ANKARA'da oturan müzisyen Burhan Gülalan (52) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan komşularına evinin balkonunda her gün konser veriyor.

Düğünlerde ve gece kulüplerinde sahneye çıkan evli ve 4 çocuk babası Burhan Gülalan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan komşuları için, Altındağ ilçesindeki evinin balkonunu sahneye çevirdi. Gülalan, her gün balkonda saz ve org eşliğinde evde kalan komşularına konser veriyor. Hem çalıp hem söyleyen Gülalan, şarkılarıyla komşularına bu süreçte moral kaynağı oldu. Mahalle sakinleri de balkon ve pencerelere çıkıp, Gülalan'ın şarkılarına eşlik ediyor. Mahallede oturan İbrahim Deligöz de zaman zaman sazıyla Gülalan'a eşlik ediyor.

'HERKESE MORAL OLUYOR'

Bir arkadaşının yazdığı 'Korona' isimli şarkıyı da seslendiren Gülalan, yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını ve 14 albüm çıkardığını söyledi. Gülalan, "Komşularıma destek olmak, moral vermek için böyle bir şey yaptık. Yeni bir eser yaptık. Eserimizin adını 'korona' koyduk. Parçamızda güzel sözler, iletiler var. Herkesin bu şarkıyı dinlemesini isterim. Bizleri örnek alsınlar ve bunun devamını getirelim. Çünkü herkese gerçekten ciddi bir moral ve motivasyon oluyor" dedi.

'EVDE KAL TÜRKİYE'

Koronavirüs salgınına da değinen Gülalan, "Gerçekten çok ciddi bir olaydan geçiyoruz, bu olayın şakaya alınmaması lazım. Yurt dışındaki ölümleri görüyoruz. Devletimiz bu konuda tüm önlemleri almaya çalışıyor. Devletimizin dediği kurallara uymamız lazım. Uymazsak gerçekten çok ciddi sorunlar olacak. 'Evde kal Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

Burhan Gülalan ile röp.

Gülalan'ın korona parçasını söylemesi

Gülalan'ın balkondan verdiği konser

Drone ile komşuların oynadığı anları

Drone ile havadan görüntüler

Komşular ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altındağ, Güncel
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