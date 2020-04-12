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Evde kalanlara davul-zurnalı konser

Evde kalanlara davul-zurnalı konserKIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Özalp, 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlara moral vermek için ilçenin tüm mahallelerinde davul-zurna ekibine konser verdirdi.

12.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:23

Evde kalanlara davul-zurnalı konser

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Özalp, 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlara moral vermek için ilçenin tüm mahallelerinde davul-zurna ekibine konser verdirdi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için pazar günü bir etkinlik düzenledi. Özalp, üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna ekibine, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerinde sokak sokak davul-zurna ekibine konser verdirdi. Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinin önü, balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, davul-zurna ekibine eşlik etti. Bazı vatandaşların evlerinden çıkarak, oyun havaları eşliğinde göbek attığı görüldü.

Üzerine 'Evde kal Vize' yazılı tişört giyen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Tüm dünya olarak sadece ülkemiz de değil, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza moral olması açısından pazar günü böyle bir etkinlik yapalım dedik. İlçemizin sokaklarında ince çalgı gezdirerek vatandaşlarımıza moral sağlama açısından bir etkilik düzenledik. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma yasağı var. Evlerinde sıkıldılar, bununda farkındayız. Ama yapılacak ta bir şey yok. Bizler Vize belediyesi olarak halkımızın yanındayız. Halkımıza diyoruz ki, siz evde kalın bizler sizin için varız. Evde kal sağlıkla kal Vize. Belediye olarak personel ile birlikte 24 saat halkımızın yanındayız .Belediye olarak su ve atık su bedelinde yüzde 50 indirim yaptık. Tüm kurumlarımızı ilaçlıyoruz. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Temennimiz burada hiç bir vatandaşımızın kılına zarar gelmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması bunun içinde bizler devletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla beraber bu günleri atlatacağız. Bizim üzerimize düşen görev olduğu takdirde Vize belediyesi olarak her zaman halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Belediyenin vatandaşa büyük bir moral verdiğini belirten Sibel Semizer, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir moral oldu güzel oldu" dedi. Vize halkına iyi bir moral olduğunu belirten Mustafa Türk ise, "Etkinlik güzel, moral tabi ki güzel bir şey herkese güzel bir moral oldu. Vatandaşımızın zaten psikolojisi bozuk. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Evde kalanlara davul-zurnalı konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Ercan Özalp, Özalp, Vize, Güncel
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