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Evde kalanlara moral ve motivasyon veriliyor

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

14.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:26
Evde kalanlara moral ve motivasyon veriliyor
DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 11 bin 596 kişiye ulaşılırken, evde kalanlara moral ve motivasyon verme çalışmaları da yapılıyor.

Düzce Valiliği Koordinasyonunda, 65 Yaş ve üstü, Kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altındaki kişilerin evden çıkmalarının sınırlandırmalarının ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Düzce'de çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Düzce İl Müftülüğü'ne bağlı, Aile ve Dini Rehberlik vaizleri, imam hatipler ve Kur'an kursu öğreticileri görev mahallinde bulunan vatandaşlara ulaşarak, çeşitli nedenlerle kaygı, korku ve endişeye düşen vatandaşlara moral ve motivasyon veriyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarınca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, maaş teslimi, alış-veriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı da devam ediyor. İl genelinde 11 bin 596 vatandaşa ulaşan ekipler, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele çerçevesinde devletin aldı kararları ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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