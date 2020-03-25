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Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destek

Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destekADANA'da zabıta ekipleri, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına uyarak, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı.

25.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destek
ADANA'da zabıta ekipleri, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına uyarak, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen zabıta ekipleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılarken, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı. Bir grup zabıtanın, sosyal izolasyon gereği yapılan 'evde kal' çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına başlattığı müzikli uygulama büyük beğeni topladı. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen zabıta ekipleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere, "Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Türkiye'nin birinci kenti Adana, dayanışma, saygı ve sevginin de öncüsü" ifadelerini kullandı. Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destek

Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta, Adana, Güncel

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Evde kalanlara zabıtadan sokakta müzikli destek

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