Evde kalanların oranı dünyada zirveyi gördü

Buna göre; geçen 4 haftanın sonunda her 10 kişiden 9'unun bu virüse yakalanacak olmaktan dolayı endişeli olduğu görülüyor.

Ipsos Koronavirüs ve Toplum Araştırmasına göre; Vakanın ilk görüldüğü hafta Salgının bir kaç ay sonra kontrol altına alınacağını düşünenlerin oranı %45 iken, 2- 6 Nisan'da %40'a düştüğü görülüyor. Salgının altı ay veya daha fazla zamanda kontrol altına alınacağını belirtenlerin oranı ise Mart ayının ilk haftası %24 iken Nisan ilk haftasında %37'ye yükselmiş durumda... Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk hafta sonunda %24 olan bu görüşündördüncü haftanın sonunda %13 arttığı görülüyor.

Evde kalmaya en fazla birkaç hafta dayanabileceğiz

Her ne kadar endişe düzeyi yüksek olsa da vatandaşların evde kalmaya ancak birkaç ay daha dayanabileceklerini görülüyor.

Sokağa çıkmaya, normal hayata dönmeye özlem duyuyoruz fakat salgın sona erse bile hayatımızın ciddi bir şekilde değiştiği konusunda da hem fikiriz.

Ipsos Koronavirüs ve Toplum Araştırmasına göre Türkiye'de kamuoyunun %70'i koronavirüs salgını bir süre sonra sona erse bile hayatımızın ciddi bir şekilde değiştiğini belirtiyor.

Virüsün Haziran'a Kadar Kontrol Altına Alınacağı Konusunda En Kötümser Ülkeler Avustralya, Birleşik Krallık ve Japonya.

Ipsos'un Türkiye'de kamuoyunun nabzını tuttuğu Koronavirüs ve Toplum Araştırmasın'na ek olarak 15 ülkede yürüttüğü bir başka araştırma ile de global kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Ipsos'un 15 ülkede toplam 28 bin kişi ile gerçekleştirdiği global araştırmasına göre; Japonya, Birleşik Krallık ve Avusturalya Haziran'a kadar virüsün kontrol altına alınacağı hususunda en kötümser ülkeler olarak izleniyor. Verilen yanıtlara bakıldığında en negatif düşünen ilk sıradaki ülke Avusturalya %32, Birleşik Krallık %27 ve Japonya %19... Öte yandan Haziran'a kadar kontrol altına alınacağı konusunda en iyimser ülke Vietnam %92, Brezilya %85 ve Meksika %84 olarak görülüyor.

Evde Kalanların Oranı Dünyada Oldukça Yüksek

Ipsos Global araştırmasına göre her beş kişiden dördünün kendini eve kapattığı görülüyor. Bu konuda en çok görüş bildiren ülkeler ise; İspanya %95, Vietnam %94, Fransa %90, Brezilya %89, Meksika %88, Rusya % 85, ABD ve Hindistan ise%84...

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik şu değerlendirmeleri iletti:

"Koronavirüs salgını sürecinde değişen sosyal hayatla birlikte tutum ve davranışlarımızda da değişiklikler görülüyor. Biz Ipsos olarak bu süreçte hem tüketiciler hem de kamuoyu nezdinde toplumun nabzını düzenli olarak tutuyoruz. Sadece ülkemizde değil doksana yakın ülkedeki global ofislerimiz ile de bu süreçteki bilimsel araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek üzere başlattığımız Koronavirüs ve Toplum Araştırmamızın dördüncü dönem sonuçları gösteriyor ki salgın konusundaki endişe düzeyi oldukça yüksek. Buna karşın evde kalmaya ancak birkaç ay dayanabileceğimiz ve bu salgın bir süre sonra sona erse bile hayatımızın ciddi bir şekilde değiştiği görülüyor.

Global araştırmalarımıza baktığımızda ise; kendi kendini izole edenlerin sayısı iki hafta önce zirveyi görmüştü o zamandan bugüneçok az hareketlilik gözlemledik. Genel olarak baktığımızda bunu şöyle okuyabiliriz; araştırmayı yaptığımız ülkelerde sadece hükümetler önlem almıyor, vatandaşlar da kurallara çoğunlukla uyarak evde kalmayı destekliyor."