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Evde kaldı, sokak hayvanları için barınak yaptı

Evde kaldı, sokak hayvanları için barınak yaptı Sokak hayvanları için evinde geri dönüşüm malzemelerinden 5 ev yapan keresteci bunları Yıldırım Belediyesi ekiplerine teslim etti Bursa'da evde kal çağrısına uyan bir sanatkar, evinde geri dönüşüm malzemelerinden 5 tane kedi evi yaparak...

15.04.2020 21:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:05
Evde kaldı, sokak hayvanları için barınak yaptı
Sokak hayvanları için evinde geri dönüşüm malzemelerinden 5 ev yapan keresteci bunları Yıldırım Belediyesi ekiplerine teslim etti
BURSA - Bursa 'da evde kal çağrısına uyan bir sanatkar, evinde geri dönüşüm malzemelerinden 5 tane kedi evi yaparak bunları Yıldırım Belediyesi'ne teslim etti.
İnsanlar kadar sokak hayvanlarının da yaşamını etkileyen koronavirüs nedeniyle sevimli canlılara ilçenin muhtelif yerlerine yem ve mama bırakarak beslenme desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi, hayvanseverlerle birlikte bu zorlu yaşam mücadelesinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda, Yıldırım'ın Güllük Mahallesi'nde oturan keresteci Süleyman Özdemir, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Evde Kal' çağrısına uyarak mahalle sakinlerinin attığı geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmek istedi. İnsanlar kadar hayvanlar içinde yaşam koşullarının ağırlaştığı bu zor dönemde sokak hayvanlarını unutmayan Özdemir, sevimli dostlar için geri dönüşüm malzemelerinden 5 kedi evi yaptı.

Başkan Yılmaz'a teşekkür
Bir gün gibi kısa bir sürede kedi evlerinin yapımını tamamladığını belirten Özdemir, kedi evlerini ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirdiği zamanını faydalı bir iş yaparak değerlendirmek istediğini belirten Süleyman Özdemir, "İnsanlar kadar hayvanların da etkilendiği bu süreçte sokak hayvanlarına bir yardımım olsun istedim. Ne yapacağımı düşünürken vatandaşların sokağa attığı geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek sokak hayvanlarına barınak yapma fikri aklıma geldi. Bir gün gibi kısa bir sürede de 5 kedi evinin yapımını tamamladım. Bundan sonra da elimden geldiği kadar yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda hem normal yaşam döngüsü içerisinde ve korona virüs sürecinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri destek çalışmaları hem de biz hayvanseverlerin yaptığı bu hayra vesile olmaları nedeniyle Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kapılarının önüne mama ve su bırakmalarını rica ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını ve Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine uyalım, evde kalalım, evden çıkmayalım" diye konuştu. Evde kaldı, sokak hayvanları için barınak yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Yıldırım, Bursa, Genel
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