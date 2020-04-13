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Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı

Samsun'da bir mermer ustası, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısı yapmak için ilginç bir yol seçti. Atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazan şahıs, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek istediğini söyledi.

13.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:03

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde yaşayan mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısı yapmak istedi. Bunun için atölyesinde yaptığı mermer mezar başlığına 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazan Gündüz, görenlerin mezar taşının fotoğrafını çekmek istediklerini ve sosyal medyada paylaştığını anlattı.

'EVDE KALIN, BİZE İŞ ÇIKARMAYIN'

İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmadığı zaman yaşanabilecek olumsuzluklara, mesleğiyle dikkat çekmek istedi. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar başlığına, 'evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazdı. Yazının yer aldığı mezar başlığını atölye önünde görenler ise şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler, fotoğrafladıkları mezar taşını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin can kayıplarını önlemek için ciddi önlem aldığını kaydeden Tarık Gündüz, uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtaracağını söyledi.

''GERÇEĞİ GÖSTERMEK İSTEDİK''

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Gündüz, "Vatandaşlarımızın 'evde kal' çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, biz de buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına 'evde kal' yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. 'Evde kal' çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, biz de gerçeği göstermek istedik. Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmektir." dedi.

Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına ’Evde kalın bize iş çıkarmayın’ yazdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çarşamba, Samsun, Güncel
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