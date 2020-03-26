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Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'deki yoğunluk göze çarptı

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluk korona virüsü tedbirlerine rağmen devam ederken, vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

26.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'deki yoğunluk göze çarptı
İzmir 'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluk korona virüsü tedbirlerine rağmen devam ederken, vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı, 400 metre uzunluğu ile ilçenin kalbi olarak gösteriliyor. Giyim mağazaları, kafeler, banka şubeleri ile birçok iş yerinin bulunduğu çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen boş kalmadı. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar da çarşıdaki banklarda oturarak vakit geçirdi. Çoğunluğunu genç ve orta yaşlı vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta yaşlı vatandaşların az olması dikkat çekti.

Son zamanlarda ise çarşının en kalabalık yeri aktarlar oldu. Aktarlardan alışveriş yapmak için sıraya giren vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri arasında yer alan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uydu. Bir diğer sıra olan yer de banka şubelerinin önü oldu. Vatandaşlar, banka şubelerinin önünde de yine sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, Banka, İzmir, Güncel

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