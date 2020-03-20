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"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızı çok yoğun bir şekilde kullandığını maalesef tespit etmiş bulunuyoruz. Salgının artmaması adına Belediye Başkanlığı olarak yarından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanım hakkı geçici olarak durdurulmuştur. Evdekal kuralına uyarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Çorum, Güncel

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