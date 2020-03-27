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"Evde kalın" çağrısını işaret diliyle yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle "Evde kalın" çağrısı yaptı.

27.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle "Evde kalın" çağrısı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs salgının önlemek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşlara da sürekli evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan polisler işitme engelli vatandaşları da unutmadı. Polisler işaret diliyle işitme engelli vatandaşlara "Sevdikleriniz için evde kalın diyoruz" çağrısı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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