Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde kalın sağlıklı kalın - Haberler

Evde kalın sağlıklı kalın

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.

22.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:03
Evde kalın sağlıklı kalın
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mesaj yayımladı. Mesajında salgından korunma tedbirleri ile ilgili Türkiye'nin genelinde yapılan çalışmaların eş zamanlı Şanlıurfa ve Haliliye'de de yapıldığını belirtti. Canpolat, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ne yazık ki Türkiye'de de görüldü. Korona virüs başta komşu ülkelerimizde görülmeye başlamasından itibaren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ilgili diğer bakanlıklarımız da aldığı tedbirlerle virüsün ülkeye girişi önemli bir ölçüde yavaşlatıldı. İlk günden bu yana alınan tedbirlerle yerelde de bizler üzerimize düşen görevleri özveri ile yaptık. Bakanlılarımızın almış oldukları tedbirler kapsamında kalabalık alanlar ve virüsün yayılabileceği bütün iş yerlerini kapatma tebligatlarını gerçekleştirdik. Çalışması zorunlu olan veya çalışmaya devam eden iş yerlerine ise aralıksız olarak denetlemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bütün yerleri rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bizim hemşerilerimizden talebimiz acil ve zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmama yönündedir. Bizler üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız kendi kişisel hijyenlerine, aile hijyenlerine, ortam hijyenlerine dikkat etme hususundadır. Zor zamanları hep birlikte aşacağız inşallah" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Mamak sokaklarında 'Covit19Savar' ile dezenfeksiyon - Haber Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi - Haber İran lideri Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Haber Bursa'da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi'nden... - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading