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"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için sık sık "Evde kalın, temas etmeyin, sosyal mesafeyi koruyun" çağrısı yapıyor. Ancak İstanbul Zeytinbunu sahilinde yeni evlenen çift yakınlarıyla halay çekti.

22.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:22

Koronavirüs uyarılarına kulak asmayan yeni evli çift, Zeytinburnu sahilinde halay çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye 'de de 947 kişide görülürken hastalıktan hayatını kaybeden sayısı 21'e yükseldi.

Uzmanlar ise salgının daha fazla yayılmaması için sık sık evde kalınması, temas edilmemesi ve 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunması tavsiyesinde bulunuyor. Ancak bu uyarı ve tavsiyelere uymayanlar da hala var.

HALAY ÇEKTİLER

Muhabir Gülşah İnce'nin sosyal medyadan paylaştığı videoda İstanbul Zeytinburnu sahilinde yeni evli çift gelinlik ve damatlıklarıyla halay çekti. Çift, ve yanındakiler uyarılara adeta kulak arkası etti.

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’Evde kalın, temas etmeyin’ çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu’nda halay çekti

Haberin Videosu :

Zeytinburnu'nda 'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup halay çekti
Etiketler : Zeytinburnu, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Güncel

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Yorumlar (3)
ADİNİZİ YAZİNİZ:Umarim hepiniz o halayin bedelini baskasina odetmeden kendiniz odersiniz
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VRL 66:100 kişi mi ? Kes 315000 TL ceza ve Kapat Kapalı bir Depoya Birbirlerine Bakterilensinler !!!
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ONUR:kesin kürttür bunlar
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