Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana'da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

11.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:13
Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler
Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana 'da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:55: Muratpaşa için 60 bin litre dezenfektan kullanıldı - Haber 10:54: Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu - Haber 10:54: Mardin'de kaçak sigara operasyonu - Haber 10:53: Fransa'da koronavirüsten ölen Türk'ün kuzeni de virüs kurbanı oldu - Haber 10:52: Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin