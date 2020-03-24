Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar

OSMANİYE'de, koronavirüse karşı başlatılan 'Evinde kal Türkiye ' kampanyasına destek amaçlı 'meydan oku' adı altında kitap okuma akımı başlatıldı.

Kitap okumayı teşvik etmek için başlatılan akım ile evde kalıp kitap okuyanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak etkinliğin büyümesini hedefliyor. Cevdetiye Çok Programlı Lisesi Meslek Dersi öğretmeni Nazife Kalender ve İngilizce Öğretmeni Ahmet Güler ile Saimbey Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hafize Erkek, başlatılan bu akıma öncülük etti. Amaçlarının öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek olduğunu söyleyen Kalender, "Koronavirüse karşı başlatılan 'evde kal' kampanyasını desteklemek için ve kitap okumayı da teşvik etmek amacıyla 'meydan oku' adı altında kampanya başlattık. Çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Sosyal medyada yaptığımız çağrılar ile kampanyamızın desteklenmesini ve daha çok kişiye hitap etmesini istiyoruz. Bu girişimle koronavirüse meydan okuyarak zincir halinde bu aktivitenin genişlemesini istiyor, evden çıkamayan insanları kitap okumaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA