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Evde kalıyorlar ama sanatsız kalmıyorlar

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde korona virüs salgınından dolayı "evde kal" çağrısına uyan bazı vatandaşlar, günlerini sanatla ilgilenip enstrümanlar eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek geçiriyor.

29.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:52
Evde kalıyorlar ama sanatsız kalmıyorlar
Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde korona virüs salgınından dolayı "evde kal" çağrısına uyan bazı vatandaşlar, günlerini sanatla ilgilenip enstrümanlar eşliğinde şarkı ve türküler söyleyerek geçiriyor.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında birçok kişi ihtiyacı olmadığı sürece evden dışarı çıkmıyor. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de evden çıkmayan bazı vatandaşlar, zamanlarının bir kısmını ailece müzik yaparak geçiriyor. Çeşitli enstrümanlar çalan vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Babasıyla evde sürekli enstrüman çalıp birlikte şarkı söylediklerini belirten Sinem Çelik, "Dünyamızı ve Türkiyemizi ciddi anlamda tehdit eden korona virüs salgınından dolayı evde kal Türkiye çağrısına uyarak bizde babamla birlikte evde klavye, keman ve birçok müzik aleti eşliğinde müzik yapmaya karar verdik. Tüm Çemişgezekli hemşehrilerimi ve tüm Türkiye'yi sanatla evde kalmaya davet ediyoruz. Evde kal Türkiye" dedi.

İlçelerinin köklü bir tarih ve kültürel bir yapıya sahip olduğunu aktaran Melih Şen de, "Bu zor süreçte bizde evimizde insanlara moral vermek amacıyla tabii ki de dışarı çıkamayışımız, bütün işlerimizin aksayışı sebebiyle evde müzik yapıp sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyoruz. Evde kal mesajımızı bu şekilde veriyoruz. Bizde babam, kardeşim ve ben olmak üzere herkese evde kal diyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çemişgezek, Tunceli, Güncel

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