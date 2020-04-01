Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor

İnsanlar bu yeni ve geçici dönemde daha önceki alışkanlıklarını, onlara keyif veren ve keyifli aktiviteleri de ev yaşamına uyarlamaya çalışıyor. Bu alanlardan biri de ruhun gıdası olarak tanımlanan müzik.

Hem Türkiye'de hem de dünyada tanınmış birçok müzisyen ve grup, hem evlerinden canlı konserlerle sevenlerine ulaşıyor hem de birçok yeni albüm ve şarkı duyurusunu çevrimiçi dünyada yapıyor, dünya çapında yüz milyonlarca insan böylece hem müzikten hem de müzik dünyasındaki son gelişmelerden mahrum kalmıyor. Ayrıca birçok müzisyen ve müzik fanları da şarkıların isimlerini sözlerini değiştirip evde kalma çağrıları yaparken, yaratıcılıklarını da konuşturuyorlar.

Kaynak: Bültenler