Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor

Koronavirüs tehdidini yaşayan dünyada insanlar, bir süredir zorunlu olarak evlerinden çıkmıyor, tüm iş hayatını ve sosyal yaşamını evlerinden sürdürmeye çalışıyor.

01.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor

İnsanlar bu yeni ve geçici dönemde daha önceki alışkanlıklarını, onlara keyif veren ve keyifli aktiviteleri de ev yaşamına uyarlamaya çalışıyor. Bu alanlardan biri de ruhun gıdası olarak tanımlanan müzik.

Hem Türkiye'de hem de dünyada tanınmış birçok müzisyen ve grup, hem evlerinden canlı konserlerle sevenlerine ulaşıyor hem de birçok yeni albüm ve şarkı duyurusunu çevrimiçi dünyada yapıyor, dünya çapında yüz milyonlarca insan böylece hem müzikten hem de müzik dünyasındaki son gelişmelerden mahrum kalmıyor. Ayrıca birçok müzisyen ve müzik fanları da şarkıların isimlerini sözlerini değiştirip evde kalma çağrıları yaparken, yaratıcılıklarını da konuşturuyorlar.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Magazin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Star Wars’un yıldız ismi koronavirüse yenik düştü Magazin
Star Wars'un yıldız ismi koronavirüse yenik düştü
Tatlıses’in kızı virüse mi yakalandı? Sözleri yürekleri ağza getirdi Magazin
Tatlıses'in kızı virüse mi yakalandı? Sözleri yürekleri ağza getirdi
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Magazin
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Kurtlar Vadisi’nin Ordinaryus’u koronavirüsten hayatını kaybetti Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryus'u koronavirüsten hayatını kaybetti
Kıvanç, koronavirüs şüphesiyle hastaneye mi kaldırıldı? Magazin
Kıvanç, koronavirüs şüphesiyle hastaneye mi kaldırıldı?
Survivor’a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti Magazin
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti
Fatih Altaylı’dan ünlülere ’Hayat Eve Sığar’ sitemi: Öyle eve babam da sığar Magazin
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Erkan’dan korona videosu için kendisini eleştiren Nurgül’e cevap Magazin
Erkan'dan korona videosu için kendisini eleştiren Nurgül'e cevap

Son Dakika Magazin Haberleri

11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:27: Hande Erçel'i duygulandıran hediye - Magazin 10:59: Evde kalma günlerinde yardıma Twitter'daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor - Magazin 10:37: Yıldız Savaşları'nın oyuncusu coronavirüs nedeniyle öldü - Magazin 10:37: Turhan Kaya kimdir, kaç yaşındaydı? Turhan Kaya hangi dizilerde oynamıştı? - Magazin 10:33: Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum - Magazin 09:25: Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti - Magazin 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber 10:05: Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı - Magazin 07:48: Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu - Magazin 23:44: Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti - Magazin