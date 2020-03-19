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Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

Şanlıurfa'da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

19.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
Şanlıurfa 'da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.

Kent merkezinde, umreden ve yurt dışından gelen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı. Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Güncel

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