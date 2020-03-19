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Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı Şanlıurfa'da 5 umreci karantinaya alındı Şanlıurfa'da Umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

19.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:44
Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
Şanlıurfa 'da 5 umreci karantinaya alındı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.
Kent merkezinde, umreden gelen 5 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odalarında tedavi altına alındı. Şahısların 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Hastanelerde sağlık çalışanları için de da gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.
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Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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Evde kalma kuralına uymayan umreciler gözaltına alındı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Umre, Genel

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