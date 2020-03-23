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Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar

Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar Okey oynarken kendilerini ve taşları kolonya ile dezenfekte ettiler Evde kalmaktan sıkılınca çareyi sokakta okey oynamakta buldular Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında kahve ve oyun salonlarının...

23.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:04
Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar
Okey oynarken kendilerini ve taşları kolonya ile dezenfekte ettiler
Evde kalmaktan sıkılınca çareyi sokakta okey oynamakta buldular
DENİZLİ - Denizli 'de korona virüs tedbirleri kapsamında kahve ve oyun salonlarının kapatılmasının ardından vatandaşlar sokakta masa kurarak okey oynadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kafe ve kahvehanelerin yoğun olduğu bölgede kapalı olan yerlere oturamayan gençler, esnaflardan masa istedi. Masayı bulan gençler ardından sokağın ortasına kurdukları masanın başına geçip okey oynamaya başladı. Gençlerin sokağın ortasında okey oynadığını gören sokaktan geçen vatandaşlar ise okey oynayanları şaşkın bakışlar ile izledi. Korona virüs sebebiyle tüm dünyada önlemler alınırken, Türkiye'de vatandaşlar önlemlerini almaya devam ediyor. Vatandaşlar virüsü es geçerek kafelerin, kahvehanelerin ve eğlence merkezlerinin kapatılmasının ardından. Korona virüsüne karşı ise kolonya ile önlem aldıklarını belirten gençler hiçbir şeye aldırış etmeden oyunlarını oynadılar. Masada kolonyada bulunduran okeyciler, arada bir ellerini kolonya ile dezenfekte edip taşlara da ara ara kolonya dökmeleri dikkatlerden kaçmadı.
"Kolonyamızı da koyduk masaya vakit geçirmeye çalışıyoruz"
Arkadaşları ile birlikte buluşarak okey masasını kuran Doğukan Yıldırım, "Evde oturmak yerine burada arkadaşlarla toplandık, esnaf arkadaşları da tanıyoruz onlarda müsaade etti masayı buraya kurmamıza, elimizden geldiğince el, ayak, saç her türlü temizliğimize özen gösteriyoruz. Kolonyamızı da koyduk masaya vakit geçirmeye çalışıyoruz. Aslında bu okey masasında korunduğumuz söylenemez, normal de bir, bir buçuk metre mesafeden söz ediliyor ama biz de elimizden geldiği kadar, temasları bir birimize doğru değil de masa da bir şekilde bir birimize zarar vermeden oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz" dedi. Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar

Kaynak: İHA

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Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar
Etiketler : Merkezefendi, Denizli, Genel

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