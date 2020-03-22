Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı - Haberler

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor.

22.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:22
Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı
Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor. Evlerinin salonunu antrenman sahasına çeviren minik tenisçiler, turnuvalara bu şekilde hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında spor faaliyetleri de durduruldu. Tavsiyelere uyan ve evlerinden çıkmayan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü sporcuları, eğitimlerinin yanı sıra antrenmanlarını da evde yapıyor. Ailelerin yardımıyla evlerinin salonlarını tenis sahasına çeviren 8 minik tenisçi, antrenmanlarına bu şekilde devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle tesislerin kapatıldığını ifade eden tenis antrenörü Serkan Şahin, "Kulüp bünyesinde bulunan 8 sporcumuzla uzaktan antrenmanlara başladık. Kulübümüzdeki bazı sporcular, bu yıl Avrupa'da düzenlenecek olan turnuvalara katılma hakkı kazandı. Korona virüs nedeniyle bu turnuvalar ertelendi. Bu sebepten dolayı da çocukların formda kalmaları için antrenmanları evde devam etme kararı aldık. Her gün onlara değişik antrenman videoları atıyorum, onlar da bu videolarla antrenmanlarını evlerinde yapıyorlar" dedi.

Denge çalışması, hız çalışması, koordinasyon, el ve göz koordinasyonu gibi antrenman günlüklerini uyguladıklarını ifade eden Şahin, "Bu sayede antrenman eksikliklerini kapatıyorlar" diye konuştu.

"Hayalim Wimbledon'da final oynamak"

Profesyonel olarak tenis sporuyla ilgilenen 11 yaşındaki Buse Gündüz, "Korona virüsü nedeniyle okullarımız tatil oldu, eğitimlerimize evde devam ediyoruz. Bu yaz yurt dışında birçok turnuvaya katılacağım için antrenmanlarıma da evde devam ediyorum. 5 yıldır tenis oynuyorum, birçok yaş kategorisinde birinciliğim var. İleride hayalim Wimbledon'da final oynamak" ifadelerini kullandı.

4 yıldır profesyonel olarak tenis oynayan Ada Pınar ise, "Korona virüs nedeniyle tenis antrenmanlarımız iptal oldu. Bende evde kaldığım zamanımı iyi değerlendirmek adına sporuma devam ediyorum" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Artvin, Tenis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Hırsızlık zanlısı 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haber İzmir'de sebze meyve hallerinde ateş ölçerli önlem - Haber İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Haber TIR'ın çarptığı aracın sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı - Haber Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk kez çiğnendi! Yaşlılar tekrardan sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading