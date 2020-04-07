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Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı

Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadıDeniz BERKTAYKIEV (DHA)- Ukrayna'nın batısındaki Ternopol şehrinde, Polonya'ya çalışmaya giden ve zorunlu karantina dönemini evinde geçirmek isteyen kişiyi, karısı eve almadı.

07.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:07
Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı
Deniz BERKTAYKIEV (DHA)- Ukrayna 'nın batısındaki Ternopol şehrinde, Polonya 'ya çalışmaya giden ve zorunlu karantina dönemini evinde geçirmek isteyen kişiyi, karısı eve almadı.
Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak, evine giden kişiyi, eşi içeri almadı. Geceyi sokakta geçiren vatandaş, ertesi sabah emniyet yetkililerine olayı anlattı. Bunun üzerine emniyet yetkilileri, bu kişiyi karantinaya tabi olan fakat barınacak yeri olmayanların kaldığı bir sağlık merkezine gönderdi.
UKRAYNA'DA SON DURUM
Ukrayna'da bu sabah itibariyle, tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı 1319'a yükseldi. İlk vakanın görüldüğü Mart başından bu yana, resmi rakamlara göre 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin iyileştiği, aktif vaka sayısının ise 1253 olduğu bildiriliyor. Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polonya, Ukrayna, DHA, Güncel

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Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı
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