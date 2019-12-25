Haberler » Güncel » Evde kavga sonrası yangın çıktı - Haber

Evde kavga sonrası yangın çıktı

Adıyaman'da bir evde yaşanan kavga sonrası çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

25.12.2019 02:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 02:17
'da bir evde yaşanan kavga sonrası çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Fatih Mahallesi'nde aile fertleri olan bedensel engelli B.D. ile S.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. evdeki yanan sobaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sobada yanmakta olan kömür ve odun etrafa savruldu.
Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, yangın ile karşılaşınca ekip otosunda bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etti.
Evde maddi hasar meydana geldi.
112 Acil Servis ekipleri, yangından etkilenen B.D. ile S.D'ye müdahale etti.
Evde kavga sonrası yangın çıktı

Fatih Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:42   Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Haber
02:37   Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı - Haber
02:33   Ankara atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar - Haber
02:33   Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
02:29   Aşırı yağışlar sulama kanalının taşmasına neden oldu - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 02:42:44