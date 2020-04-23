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EVDE KENDİ KÜRSÜLERİNİ HAZIRLAYIP 23 NİSAN'I KUTLADILAR

Evde 23 Nisan programına hoş geldinizHaber Müge YARIMBATMAN İSTANBUL, (DHA)İstanbul'da iki kardeş koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan 23 Nisan etkinliklerini evde hazırladıkları konuşmacı kürsüsünde şiir okuyup şarkı söyleyerek gerçekleştirdi.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:12
Evde 23 Nisan programına hoş geldiniz
Haber Müge YARIMBATMAN İSTANBUL, (DHA)
İstanbul 'da iki kardeş koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan 23 Nisan etkinliklerini evde hazırladıkları konuşmacı kürsüsünde şiir okuyup şarkı söyleyerek gerçekleştirdi.
'EVDE 23 NİSAN PROGRAMINA HOŞ GELDİNİZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılması planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kaldı. Bayramı evlerinde kutlayacak olan iki kardeş de 23 Nisan için hazırladıkları gösterilerini, bayram için Türk bayrakları ile balonlarla süsledikleri ve konuşmacı kürsüsü kurdukları evlerinde gerçekleştirdi. Küçükçekmece'deki İstanbul Ticaret Odası Kanarya İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi olan Ela Beren Su Eroğlu ile Küçükçekmece Ortaokulu'nda 7'inci sınıf öğrencisi olan Refiye Bilge Rana Eroğlu, Evde 23 Nisan programına hoş geldiniz diyerek başladıkları programlarında gitar çalıp dans ettiler ve şiirler okudular. Evde hazırladıkları kürsüde konuşan 12 yaşındaki Refiye Bilge Rana Eroğlu, Bu karantina gününde 23 Nisan kutlamalarını maalesef okulumuzda yapamıyoruz. Bu nedenden dolayı evde 23 Nisan kutlaması yapacağız. Ben ve kardeşim sizlerle birlikte şiirler okuyacağız dedi. Önce 9 yaşındaki Ela Beren Su Eroğlu, ardından da ablası Refiye Bilge Rana Eroğlu 23 Nisan için hazırladıkları şiirleri okudu. İki kardeş daha sonra gitar çalıp şarkı söyledi ve dans etti. EVDE KENDİ KÜRSÜLERİNİ HAZIRLAYIP 23 NİSAN’I KUTLADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Güncel, Haber
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