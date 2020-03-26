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Evde kendi maskelerini yapıyorlar

Bilecikli ev hanımları, bebekler için kullanılan müslin bezinden yaptıkları ve tanesini 1.5 liraya mal ettikleri koruyucu maskelerle ev halkının sağlığını koruyorlar.

26.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:48
Evde kendi maskelerini yapıyorlar
Bilecikli ev hanımları, bebekler için kullanılan müslin bezinden yaptıkları ve tanesini 1.5 liraya mal ettikleri koruyucu maskelerle ev halkının sağlığını koruyorlar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bazı ev hanımları koruyucu maskelerin bulunmamasına, bulunan yerlerde de çok yüksek fiyatlara satılmasına tepki göstermek için evlerinde kendileri kullanacak müslin bezinden koruyucu maske yaptılar. Ev hanımları, maske fırsatçılarına fırsat vermemek için herkesin evlerinde kendileri ve yakınlarının kullanacakları kadar maske yapabileceğini anlattılar. Bunun diğer ev hanımlarına da örnek olmasını isteyerek ev hanımları, "Maalesef ülkemizde de Korona virüs salgını olmasından dolayı fırsatçılar bazı ürünlerde zam yaptılar. Bugünlerde en çok ihtiyaç olan ürünlerden bir tanesi olan maske çoğu yerlerde kalmamış veya olanlar da ise tanesini 3 ile 5 liradan satılıyor. Bu fırsatçılara tepki göstermek için bizler de kendi aile bireylerimizin ihtiyacı kadar kullanabilecek maske yaptık. Bunu kullandığımız kumaş bebekler için kullanılan müslin bezi. Bezleri yapacağımız kişinin kafa boyutuna göre kesiyoruz. Kestiğimiz iki bezi ip yardımı ile birbirine dikiyoruz. Diktiğimiz bezi lastiğe geçirerek, maske şeklini almasını sağlıyoruz. Bunun bize maliyeti yaklaşık 1,5 lirayı buluyor. Bu maske sayesinde aile fertlerimiz ve yakınlarımızı önlem almış oluyoruz. Buradan tüm bayanlara seslenmek istiyoruz. Kendi ve ailemizin maskesini sizler yapabilirsiniz. Böylelikle bu zor günümüzde maske fiyatları bu kadar yüksek fiyata satılmaz. İnşallah ülkemiz bu virüsten en kısa zamanda kurtulacağına inanıyoruz" dediler.

Öte yandan müslin bezi, dünyanın en eski dokuma kumaşlarından biri olarak biliniyor. İlk kez Mısır'lılar tarafından bebekleri kundaklamak için kullanılan, zamanın ve medeniyetlerin test ettiği müslin kumaşlar; saf, yumuşak, dayanıklı, nefes alır, nazik ve kullanışlı olma özellikleriyle bebek ürünlerinde kullanılan en mükemmel dokumadır. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bozüyük, Bilecik, Güncel

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