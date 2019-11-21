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Evde kilitli kalan yaralı çocuğu komşuları kapıyı kırarak kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, düşerek yaralandı.

21.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:48Evde kilitli kalan yaralı çocuğu komşuları kapıyı kırarak kurtardı
'nin ilçesinde evde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, düşerek yaralandı. Kan kaybeden yaralı çocuk, komşuların kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yeni mahalle 12. cadde üzerinde meydana gelen olayda, babaları M.G.'nin kapıyı üzerlerine kilitleyerek dışarı çıktığı 4 çocuktan 2 yaşındaki M.A.G., elbise dolabından düşerek yaralandı. Evden gelen sesleri duyan komşuları, kilitli olan kapıyı açamayınca kırarak M.A.G.'ye ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.A.G. tedavi altına alındı. Polis ise evde inceleme yaptı. Kapıyı kırarak çocuğa ulaşan komşuları, M.G.'nin sabah kapıyı kilitleyerek evden ayrıldığını, yaralı çocuğa kapıyı kırarak ulaşabildiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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