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Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

ANKARA (İHA) – Ankara'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

28.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:48 Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
ANKARA (İHA) – 'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın ilçesinde yaşayan yaşlı kadının, bir henüz bilinmeyen bir sebepten evinin kapısı kilitlendi. Korkan kadın çilingir çağırdı. Çilingirin de kapıyı açamaması üzerine yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşular itfaiyeye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışmalar yaptı. Balkondan yardım isteyen kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılmanın mutluluğu yaşayan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ANKARA

Keçiören, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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