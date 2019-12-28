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Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Ankara'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

28.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:21
'da evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Ankara'nın ilçesinde yaşayan yaşlı kadının, bir henüz bilinmeyen bir sebepten evinin kapısı kilitlendi. Korkan kadın çilingir çağırdı. Çilingirin de kapıyı açamaması üzerine yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşular itfaiyeye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışmalar yaptı. Balkondan yardım isteyen kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılmanın mutluluğu yaşayan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(Mehmet Kalay/İHA)
Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Keçiören, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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