16 Kasım 2018 Cuma 02:18



16 Kasım 2018 Cuma 02:18

Biliyor muydunuz evlerimizden çıkan atığın 3'te 1'i organik maddelerden yani kompost yapılabilir çöplerden oluşuyor. Çöp yığınlarına giden evsel atıklarımız metan gazı salınımına dolayısıyla iklim değişikliğine sebep oluyor. Çöplerimizi atmak için kullanılan plastik poşetlerse 500 yıl boyunca dünyada ?? kalmaya ve doğayı kirletmeye devam ediyor. Oysaki karbon ayak izimizi azaltmanın en kolay yolu bitki ve bahçe artıkları, mutfak atıkları, kağıt ve karton gibi organik atıklarımızı, kompost yaparak doğaya yeniden kazandırmak. "Altın gübre" de denilen toprağı zenginleştiren kompostu evlerimizde kolaylıkla yapabiliyoruz. Kompost yaparak, karbon ayak izimizi azaltmak, bu dönüşümün parçası olarak şehirde toprak üretmek ve bu toprakla sağlıklı bir şekilde bitkilerimizi yetiştirmek mümkün.