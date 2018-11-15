Keklere, pastalara ve neredeyse tüm tatlılara lezzet veren krem şantiyi evde yapmaya ne dersiniz? İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için marketlerden aldığınız krem şantilere göre çok uzun süre dayanmayabilir. Fakat ortaya çıkan sonuca bayılacaksınız. Krem şanti yapımında çırpma süresi biraz uzun olsa da, doğal bir krem şanti yapmış olacaksınız. Üstelik evde yaptığınız krem şanti sizin için daha ekonomik olacaktır. Krem şantiyi sunuma yakın dolaptan çıkarmanız, pasta ve kekleriniz için daha uygun olacaktır. Peki, evde krem şanti nasıl yapılır? İşte mükemmel krem şanti tarifi...Malzemeler:-2 adet yumurtanın beyazı-1 çay bardağı toz şeker-3 yemek kaşığı su-1 paket vanilya-1 çimdik tuzNasıl yapılır?-Yumurtanın beyazlarının içine tuzu ilave edip 3 dakika çırpın.-Bembeyaz köpük gibi bir kıvam olmasına özen gösterin.-Şeker ve suyu cezvede şekerler eriyinceye kadar kısık ateşte kaynatın.-Şekerli suyu sıcak haldeyken yumurta beyazlarının üzerine döküp mikserin yüksek devrinde 10 dakika çırpın.-Sonra vanilyayı ilave edip 5 dakika daha çırpın.-Krem şanti iyice katılaşana kadar aşağı yukarı 1-2 saat buzdolabında bekletin.-Buzdolabında dinlendirdikten sonra kullanıma hazır demektir.Afiyet olsun.